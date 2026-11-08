В Ірані в неділю, 8 листопада, стратили трьох чоловіків, яких засудили за участь у збройних заворушеннях під час антиурядових протестів у січні 2026 року та співпрацю з Ізраїлем і США.

Про це пише Reuters з посиланням на державні іранські ЗМІ, передає ЛБ.

За даними судової влади Ірану, Хассана Діобанда, Хаміда Каземі та Резу Зангане звинуватили у співпраці з Ізраїлем і США, застосуванні вогнепальної зброї та гранат, підпалах громадських об’єктів і пошкодженні електропідстанції в місті Кередж. Це, за твердженням іранської сторони, спричинило перебої з електропостачанням.

Суд визнав усіх трьох винними та призначив їм смертну кару. Верховний суд Ірану залишив вироки в силі, після чого їх виконали.