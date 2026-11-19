Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 630 980 (+1 970) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 484 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 828 (+13)

Артилерійські системи: 52 557 (+7)

РСЗВ: 2 284 (+1)

Засоби ППО: 1 764

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 200 (+7)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 608 (+515)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 167 (+341)

Спеціальна техніка: 4 916 (+2)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.