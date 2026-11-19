Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 630 980 (+1 970) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 484 (+2)
Бойові броньовані машини: 25 828 (+13)
Артилерійські системи: 52 557 (+7)
РСЗВ: 2 284 (+1)
Засоби ППО: 1 764
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 200 (+7)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 608 (+515)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 167 (+341)
Спеціальна техніка: 4 916 (+2)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.