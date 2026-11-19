Ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу, станом на 07:00 19 листопада:

Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під ударом опинилася енергетична та цивільна інфраструктури.

Унаслідок обстрілу було знеструмлено 99 населених пунктів Вознесенського та Миколаївського районів. Наразі електропостачання в усіх населених пунктах відновлено. Постраждалих немає.

Крім того, внаслідок ще однієї атаки в м. Миколаєві вибуховою хвилею пошкоджено один багатоквартирний, 13 приватних будинків, гараж та два автомобілі. Постраждалих немає.

Унаслідок ще однієї атаки у м. Первомайськ пошкоджено будівлю торгівельного центру. Постраждалих немає.