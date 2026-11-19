У Китаї відбулася зустріч Трампа і Путіна, яка тривала близько 40 хвилин.

-Хто це? Це мій друг, — так Трамп вітав кремлівського диктатора на саміті АТЕС.

Президент США заявив, що має з російським диктатором “чудові стосунки протягом багатьох років” і сподівається, що їхня зустріч принесе “прекрасні результати”. Крім того, Трамп анонсував ще одну зустріч із главою Кремля на полях саміту. Чи йдеться про тристоронню розмову із Сі Цзіньпіном, він не уточнив.

З російської в зустрічі брали участь глава МЗС Сергій Лавров, міністр фінансів Антон Силуанов, помічник президента Юрій Ушаков і спецпредставник президента Кирил Дмітрієв.

Разом із Трампом у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент.