У своєму великому інтерв’ю, яке він дав оглядачу The New York Times Ендрю Росс Соркінякі, Ілон Маск багато говорив про Україну.

Це маленький кусочок із багатьох, які ми перекажемо текстом.

-Гадаю, буде цілком слушно сказати, що жодна приватна особа не допомогла Україні більше, ніж я.

Коли Росія здійснила вторгнення, вона вивела з ладу всі засоби зв’язку: вишки стільникового зв’язку, оптоволоконні кабелі та всі системи супутникового зв’язку. Була лише одна система, яку їм не вдалося відключити — Starlink. Якби не Starlink, увесь фронт обвалився б, оскільки в українських сил не залишилося жодного зв’язку, і Росія здобула б перемогу.

То що, хіба це схоже на проросійські дії? Навіть сьогодні Starlink залишається основою системи зв’язку для українських військових і для України загалом.

Якби ми вимкнули Starlink, увесь український фронт миттєво розвалився б.

Це можна назвати лише надзвичайно потужною підтримкою України.

З погляду вторгнення, Росія, безумовно, є агресором. Але водночас правда й те, що ми, американці, організували державний переворот, щоб скинути демократично обраного проросійського президента України.

Без допомоги Державного департаменту США та інших відомств цього б не сталося.

Очевидно, що це — агресивні дії.

Я аж ніяк не той, хто допомагав Росії. У нас немає жодних справ у Росії. У нас там нічого немає.



Не хочу вас шокувати, але Зеленський не завжди говорить правду. Зеленський фактично просить використовувати комерційні супутники Starlink для наступальних військових дій, і ми відмовили в цьому — так само, як відмовляли від самого початку цього конфлікту.



З самого початку я казав, що Starlink — це цивільна система. Вона не призначена для використання в наступальних операціях із застосуванням дронів, що призводять до загибелі людей.

Якщо ви хочете це робити, для цього існує Starshield — окрема система, яка контролюється урядом США.

Не просіть мене, як приватну особу, приймати рішення, що ведуть до вбивств і, як наслідок, до загибелі невинних людей — не лише солдатів. Це не те, що я маю вирішувати.

І все ж на нас постійно тиснуть, вимагаючи цього, що, на мою думку, є обурливим.



Слід співчувати не лише українським хлопцям, які гинуть, а й російським — адже їх мобілізували й змусили опинитися на лінії фронту.

Ніхто добровільно не йде на фронт лише для того, щоб загинути від удару дрона. Ці сини більше ніколи не побачать своїх батьків.

Мені здається, що зараз занадто багато риторики в дусі: «Україна — хороша, Росія — погана. Усе, що робиться щодо росіян, — виправдано».

Це жорстоко, і займати таку позицію — жахливо.

І ми не вимикали Starlink. Це неправда.

Кілька років тому Україна поширила неправдиву заяву про те, що я нібито вимкнув Starlink під час наступальної операції проти російського флоту в Севастополі.

Це цілковита неправда.