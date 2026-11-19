Вночі у Керчі чули вибухи – Керченський міст знову був атакований. Моніторингові канали повідомляють, що було 2 влучання у залізничну арку, хоча ППО працювала і щось збивала.

На зараз кримчани повідомляють, що візуально арка залізничної частини мосту на місці, якихось значних руйнувань не видно. Але рух єдиною колією, яку запустили вчора, наразі перекрито.

Але пізніше Генштаб опублікував таке повідомлення: Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!

І це явний натяк на щось більше, бо довжина мосту Васко да Гама у столиці Португалії Лісабоні становить близько 17,2 км, довжина Кримського мосту через Керченську протоку – 19 км.

Чекаємо на деталі.