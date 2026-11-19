Кримський міст, багатошарову протиповітряну оборону якого вибудовували протягом 12 років, міг мати менше засобів ППО, ніж маєток Путіна на Валдаї, де розставили 50 веж із “Панцирями”, але в чому тут підступ?

Про це пише Defence Express

Дивлячись на те, як безпілотники та крилаті ракети Сил оборони України завдавали численних ударів по Кримському мосту протягом двох атак 16 та 17 листопада, що призвело до руйнації 227-метрової арки автомобільного мосту, може виникнути запитання, а як рашисти взагалі захищали цей міст.

Протиповітряну оборону мосту та околиць почали вибудовувати фактично одразу після окупації Криму 12 років тому, ще до зведення мосту. За цей час, рашисти навколо Кримського мосту вибудували багатошарову систему протиповітряної оборони, що включала в себе найновіші російські зенітні комплекси.

Мапа відомих позицій російської ППО навколо Кримського мосту. Зображення – X/@jembobineuse

Однак, OSINT-аналітик jembob, який слідкує за протиповітряною обороною РФ, виявив навколо Кримського мосту лише до 6 позицій зенітно-ракетних комплексів С-300 / С-400, а також до 9 позицій зенітно ракетно-гарматних комплексів “Панцирь”, актуальність яких невідома.

Водночас навколо маєтку Путіна на Валдаї, jembob виявив до 50 башт із ЗРГК “Панцирь”, а також дві батареї ЗРК С-300 / С-400. Різниця просто колосальна порівняно зі стратегічним Кримським мостом, оборона якого стоїть у пріоритетах Путіна приблизно на рівні Москви.

Мапа засобів протиповітряної оборони навколо резиденції Путіна на Валдаї. Мапа – X/@jembobineuse

І тут виникає цілком закономірне запитання, а чому утворилась така велика різниця у кількості засобів протиповітряної оборони виявленої jembob навколо цих двох об’єктів. Й насправді відповідь на це запитання доволі проста.

Здебільшого jembob відстежує стаціонарні позиції російської протиповітряної оборони, які можна побачити навіть з супутникових знімків низької якості. Зокрема це подіуми та башти сучасні аналоги Flakturm.

Мапа позицій відомих ЗРГК “Панцирь” у РФ, можна побачити особливо велике скупчення навколо Москви та Валдая. Зображення – X/@jembobineuse

Такі позиції рашисти ставлять в основному лише у своєму глибокому тилу, наприклад навколо Москви, Валдая та Алабуги. На тимчасово окупованих територіях та поблизу кордону, такі башти та подіуми стануть приорітетною цілю, яку як найшвидше буде ліквідовано, наприклад якимось безпілотником з онлайн керуванням.

Тому, у прифронтових регіонах та на окупованих територіях рашисти намагаються постійно змінювати розташування своїх засобів протиповітряної оборони, про що говорить й сам jembob. Це ж стосується й Кримського мосту, на обороні якого стоїть лише дві башти із ЗРГК “Панцирь” на острові Тузла.

Один з двох ЗРГК “Панцирь” на башті на острові Тузла, 2024 рік

І саме через це, й виходить така “бідна” мапа на засоби протиповітряної оборони рашистів навколо Кримського мосту, порівняно з Москвою чи Валдаєм. Тому насправді та захисті мосту стояла значно більша кількість різних засобів, а об’єктивну мапу маючи лише відкриті дані, зробити майже неможливо.

Але, навіть так, це не врятувало Кримський міст від деконструкції у виконанні Сил оборони. Цей удар був здійснений в рамках операції СБУ, яка тривала близько місяця та мала 7 етапів, під час яких масово винищувались російські РЛС, ЗРК, та системи РЕБ, що власне й дозволило дійти до цілі такій великій кількості засобів ураження.

Говорячи про останнє ураження Кримського мосту, варто розуміти, що попри такі критичні пошкодження, його все ще можливо відбудувати. Тому важливим питанням є те на скільки міг вибути цей міст, і рахунок тут насправді на роки, й навряд чи це вдасться зробити доки не будуть закінчені бойові дії.