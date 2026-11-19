Україна продовжує реалізацію гуманітарної ініціативи Food from Ukraine, спрямованої на підтримку країн, які потребують продовольчої допомоги. У партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН) українське продовольство постачається до країн Африки, Азії та Латинської Америки, повідомили в Мінагро.

За даними оновлення ВПП ООН від 22 жовтня 2026 року, у межах поточних поставок передбачено постачання 17 294 тонн продовольства до дев’яти країн.

Зокрема:

Болівія – 3 060 тонн пшениці;

Чад – 320 тонн жовтого колотого гороху;

Мозамбік – 350 тонн жовтого колотого гороху;

Кенія – 3 520 тонн жовтого колотого гороху;

Малаві – 4 825 тонн жовтого колотого гороху та 514 тонн рослинної олії (загалом 5 339 тонн);

Пакистан – 1 675 тонн пшениці, 225 тонн жовтого колотого гороху та 220 тонн рослинної олії (загалом 2 120 тонн);

Судан – 300 тонн жовтого колотого гороху;

Південний Судан – 240 тонн пшениці;

Сомалі – 2 045 тонн пшениці.

Поставки перебувають на різних етапах реалізації: частина продовольства вже прибула до країн призначення, інша перебуває в дорозі або очікує на відправлення. Наступний етап – розподіл допомоги серед місцевого населення. Зокрема, у Малаві продовольчу допомогу планують спрямувати 2,2 млн отримувачів, у Пакистані – до 150 тисяч людей.

Загалом із 2022 року в межах співпраці з ВПП ООН було закуплено 341 048 тонн продовольства. Загальний обсяг оголошених внесків на реалізацію ініціативи становить 397,2 млн доларів США.

«Боротьба з голодом – це не лише питання гуманітарної допомоги, а й спільна відповідальність міжнародної спільноти. Досягнення Цілі сталого розвитку ООН щодо подолання голоду до 2030 року потребує конкретних дій, стабільних продовольчих поставок і довгострокових партнерств. Україна навіть в умовах повномасштабної війни продовжує робити свій внесок у цю глобальну мету. Ініціатива Президента України Володимира Зеленського Food from Ukraine – це можливість забезпечувати людей продуктами харчування, розвивати продовольчі системи та зміцнювати спроможність країн самостійно долати продовольчі виклики», – зазначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик.

Ініціатива Food from Ukraine демонструє роль України як надійного партнера у зміцненні глобальної продовольчої безпеки та підтримці населення країн, які стикаються з продовольчими викликами. Проведення V саміту має стати продовженням цієї роботи та сприяти розширенню міжнародного партнерства.