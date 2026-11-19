Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили російську та українську сторони, що нинішній раунд переговорів може стати останньою реальною можливістю досягти мирної угоди до зміни політичної ситуації у Штатах.

Про це повідомляє видання Kyiv Independent з посиланням на співрозмовника, обізнаного з перебігом переговорів.

Американські перемовники почали тиснути на Кремль, висуваючи аргумент, що РФ повинна скористатися можливістю укласти угоду, поки нинішня адміністрація США ще має ширший доступ до влади. Схоже, саме це повідомлення допомогло Росії повернутися за стіл переговорів. Москва погодилася відновити тристоронні переговори з Україною та Сполученими Штатами й тепер «підіграє стратегії США», повідомили співрозмовники журналістів.

За словами учасника переговорів, Україна теж намагається діяти в межах цього наративу, готуючись до чергової зими з російськими ударами по енергосистемі.

За даними джерел, наразі Кремль вважає, що має перевагу: російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, тоді як Київ постає перед труднощами в забезпеченні достатньої кількості ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет. За даними Kyiv Independent це викликало позитивний настрій у Москві.

Видання також додає, що переговори України, росії та США 10-11 листопада в Абу-Дабі були напруженими, російська делегація прибула з чіткими інструкціями та не виявляла особливої ​​готовності обговорювати припинення вогню в енергетиці чи інші заходи щодо деескалації війни, повідомило джерело Kyiv Independent. Українські чиновники досі неохоче кажуть, чи призвели переговори до якихось попередніх домовленостей чи хоча б ознак прориву.

Ще одне джерело заявило, що російська делегація особливо прагнула обговорити нову угоду про безпеку з Європою. Водночас територіальні вимоги росії залишилися незмінними, сказав один високопоставлений український чиновник, близький до переговорів. «Вони все ще говорять про Донбас, але крім цього, є нова історія про європейську архітектуру безпеки», — сказав чиновник Kyiv Independent.

Зазначається, що американські представники намагаються переконати Кремль скористатися нинішнім моментом, оскільки після січневого переходу Конгресу США під контроль демократів умови переговорів для РФ можуть стати менш вигідними.

Зокрема, у разі зміни балансу сил у законодавчому органі демократи отримають важелі для активнішого просування пакетів військової та фінансової підтримки Києва, а також посилять нагляд за діями адміністрації президента Дональда Трампа на російському напрямку. Крім того, оновлений Конгрес, ймовірно, буде налаштований значно жорсткіше щодо будь-яких компромісів з Москвою.

Знгідно з його словами, відповідна тактика переконання з боку команди Трампа стала особливо помітною після зриву запланованих на вересень тристоронніх зустрічей з ініціативи російської сторони, попри її попередню принципову згоду. Відтоді американські дипломати акцентують увагу Москви на тому, що домовленості варто фіксувати просто зараз, доки Білий дім зберігає ширший простір для політичного маневру.