11 листопада 2026 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1412 «Про зміну категорії пам’яток культурної спадщини», якою пам’ятний знак на місці розстрілу мирних жителів у селі Богданівка Вознесенського району переведено до категорії пам’яток національного значення.

Як зазначили у Миколаївській обласній раді, це місце пам’яті про одну з найтрагічніших сторінок історії Другої світової війни. У період румунської окупації на базі колишнього радгоспу було створено концентраційний табір, де у 1941–1942 роках масово знищували мирне населення. Саме тут загинули близько 54 тисяч людей, переважно єврейського населення з Одеси, Бессарабії та навколишніх населених пунктів.

Рішення стало результатом тривалої роботи Миколаївської обласної ради та обласної військової адміністрації, яка розпочалася на початку 2026 року після звернення представників громадської організації «Миколаївська обласна єврейська громада». Питання розглядали на засіданнях профільних комісій Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, у роботі яких брав участь голова обласної ради Антон Табунщик.

Згодом депутати Миколаївської обласної ради під час пленарного засідання 35-ї сесії підтримали звернення до Кабінету Міністрів України щодо зміни статусу пам’ятки. Після проходження всіх необхідних процедур Уряд ухвалив остаточне рішення про надання пам’ятці статусу національного значення.

«Для Миколаївської області та єврейської спільноти було вкрай важливо досягти цього рішення. Богданівка стала одним із місць в Україні, де було найбільше жертв Голокосту. Ми маємо памʼятати про ті жахливі події, розповідати про них нашим дітям та наступним поколінням. Так ми зможемо не допустити повторення історії», – зазначив Антон Табунщик.

Набуття пам’яткою статусу національного значення забезпечить посилену державну охорону території, законодавчий захист місця пам’яті та створить належні умови для його збереження й гідного вшанування пам’яті безвинних жертв.

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