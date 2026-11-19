Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Кім повернеться у Миколаїв? У ВР збирають голоси за постанову про його відставку (ВІДЕО)

Після гучного розголосу у закликів до нього піти у відставку Віталій Кім через соцмережі висловив свою позицію щодо реакції на його вислови.

-Хочу сказати і кілька слів про своє останнє інтерв’ю. Бачу, що воно наробило чимало галасу.

Хтось обурюється, хтось критикує. Хтось каже, що міністр взагалі не повинен говорити на такі теми і так далі.

А я хочу запитати: якщо проблема існує, про неї краще мовчати? Робити вигляд, що все добре? А потім, коли вона стане реальністю, розводити руками?

Я так працювати не збираюся.

Ми проводимо дослідження і постійно спілкуємося з ветеранами. Знаєте, що вони кажуть? Близько 80% хвилюються через можливі залежності. А майже половина – бояться, що їх можуть втягнути у незаконні історії.

Вдумайтеся в ці цифри. Це не мої вигадки чи прогнози. Це те, чого бояться та про що говорять самі ветерани. І я вважаю, що ми зобов’язані їх чути та сприймати правду такою, яка вона є. Якою б незручною вона не була.

Можна, звичайно, говорити тільки про хороше. Розповідати, як у нас усе чудово, як ми до всього готові. Це набагато простіше. І політично вигідніше.

Але я хочу, щоб ми були готові насправді. Ми – це і держава, і ветерани, міністерство і громадськість.

Мінветеранів багато працює над підтримкою захисників, їх реабілітацією, працевлаштуванням і допомогою родинам. Але одне міністерство всього не вирішить. Тут потрібна спільна робота всіх нас – і держави, і ветеранів.

Тому я відкритий до розмови. До пропозицій. І до критики також. Тільки давайте говорити по суті та разом шукати рішення.

В мене одна мета – щоб на питання «чи ми готові до завершення війни» я міг би сказати – ми готові! – зазначив Кім.