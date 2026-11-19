Як повідомляє прес-пул, коли Трамп увійшов до кімнати для зустрічі з Путіним у Шеньчжені, він, за наявними даними, поплескав речника Кремля Дмитра Пєскова по руці й сказав йому: «Ви чудово справляєтеся».

Нагадаємо, посада прессекретаря Білого дому досі вакантна, а пропаганда Кремля завжди викликала захоплення і заздрість Трампа. А далі – як в анекдоті про Наполеона – “якби у мене тоді була газета “Правда”, ніхто б не дізнався, що сталося під Ватерлоо”. Схоже, після програшу республіканців на проміжних виборах, ця заздрість тільки загострилась.