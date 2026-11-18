Фракція «Європейська солідарність» у Верховній Раді почала реєстрацію постанови про відставку міністра в справах ветеранів Віталія Кіма. Депутатів інших фракцій закликають долучитися до цієї ініціативи.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Громадське.

За її словами, документ відкритий для підписання всіма народними депутатами. Геращенко зазначила, що відставки міністра вимагає також ветеранська спільнота.

«Відставка міністра — це і вимога ветеранської спільноти, яка обурена не лише останніми скандальними заявами, а бездіяльністю відомства і повним нерозумінням засад ветеранської політики, відсутністю емпатії й нормальної комунікації», — написала депутатка.

Ветеранка Катерина Галушка також закликала звільнити Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів.

«Відставка міністра у справах ветеранів — це питання політичної відповідальності, а не партійної приналежності. Ветеранська політика не може будуватися на недовірі до самих ветеранів», — написала вона.

Також Галушка закликала поширювати її допис, позначати народних депутатів у соцмережах і звертатися до них із проханням підтримати постанову про звільнення Кіма.

«Голос ветеранської спільноти має бути почутим», — наголосила ветеранка.

Приводом для нової хвилі критики стало інтерв’ю Кіма виданню «РБК-Україна», опубліковане 16 листопада. Зокрема, міністр заявив, що після завершення війни та повернення військових із фронту в Україні може зрости злочинність.

«Це точно буде. Так було після кожної війни. Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним почуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій та інших процесів», — сказав він.

Також Кім висловлювався про психологічне відновлення військових і роботу цивільних психологів. Він припустив, що частина військових зможе самостійно впоратися з психологічними травмами, а роботу психологів назвав маркетинговою історією. Його слова викликали критику з боку військових і ветеранів.

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розкритикував висловлювання міністра в справах ветеранів Віталія Кіма про повернення військових після завершення війни. На його думку, проблема полягає в тому, що ветеранів сприймають як окрему групу населення, яку потрібно інтегрувати в суспільство, замість того щоб вважати їх невіддільною частиною.

Трегубов звернув увагу на слова Кіма про те, що ветерани та їхні родини становлять приблизно третину населення країни. Водночас, зауважив речник, міністр говорить про те, що надання їм пільг може стати надмірним навантаженням для решти суспільства.

«Хрін з ними, з пільгами. Просто якщо ветеранів справді так дофіга, здається, час — і це буде справедливо — говорити про ветеранство як про нову норму. Де не “військові повернуться в Україну”, а “українці повернуться до домівок”. І не їх треба буде кудись вбудовувати, а всю країну треба розбудувати відповідно до того, що ті, хто пройшли війну — її невіддільна частина», — написав Трегубов.

Начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» та депутатка Київської міської ради від фракції «Голос» Аліна Михайлова також розкритикувала висловлювання Віталія Кіма. Вона поставила під сумнів те, чому держава, яка наголошує на цінності військового досвіду, не враховує його під час призначення керівників, зокрема й на посаду міністра у справах ветеранів.

«Люди роками воюють за цю країну, втрачають здоров’я, побратимів, роки свого життя. А профільний міністр замість того, щоб формувати повагу й довіру до них, публічно озвучує прогнози, які лише підживлюють страхи та стереотипи. І найбільше мене обурює те, що він сам визнає неготовність держави до повернення військових… Ветерани не мають виправдовуватися перед суспільством за свій бойовий досвід. Це держава має виконати свої зобов’язання перед ними. І це вже не питання одного невдалого висловлювання. Це питання розуміння людиною своєї посади, відповідальності за власні слова та наслідків такої риторики», — написала Михайлова.

Вона також заявила, що, на її думку, Віталій Кім має піти з посади міністра в справах ветеранів.

У благодійному фонді «Право на захист» також відреагували на висловлювання Віталія Кіма про психологічну допомогу ветеранам.

Там наголосили, що психологічні наслідки травматичних подій є науково визнаними, а ефективність окремих методів психологічної допомоги доведена. Зокрема, у Міжнародній класифікації хвороб 11-го перегляду, розробленій Всесвітньою організацією охорони здоров’я, окремо визначена група розладів, пов’язаних зі стресом і травматичними подіями.

У заяві зазначається, що подібні слова знецінюють пережитий ветеранами досвід і можуть послабити довіру до професійної психологічної підтримки, а отже — негативно вплинути на тих, хто її потребує.

У фонді також навели результати дослідження «Портрет ветерана 2025», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» за ініціативи Українського ветеранського фонду. Згідно з ним, 28% опитаних ветеранів і ветеранок зазначили, що потребують психологічної підтримки.

«Поруч з даними про таку потребу важливо наголосити,

що, по-перше, дійсно не кожен ветеран і ветеранка потребують психологічної допомоги після звільнення з військової служби.

По-друге, деякі ветерани і ветеранки можуть не розпізнавати власних труднощів, сумніватися в ефективності допомоги, не довіряти фахівцям або побоюватися осуду. Відтак висловлювання Міністра у справах ветеранів України можуть стати додатковою причиною відмовитися від допомоги», — наголосили в БФ «Право на захист».

Окремо там звернули увагу на слова Кіма про те, що чоловіки не люблять лікарень і звертаються туди під впливом дружин. У заяві зазначили, що такі висловлювання можуть закріплювати гендерні стереотипи та нормалізувати небажання звертатися по психологічну допомогу.

Від міністерства організації вимагають публічно підтвердити важливість фахової психологічної підтримки ветеранів, дослідити її доступність, якість і результативність, а також спільно з ветеранською спільнотою та фахівцями працювати над подоланням стигми й удосконаленням стандартів допомоги.

Раніше проти призначення Кіма міністром у справах ветеранів виступали й військові та ветерани, зокрема через те, що він сам не має бойового досвіду.

У Миколаєві за ворушінням навколо Кіма спостерігають з осторогою і питанням – невже його повернуть сюди? Це навряд. Щось знайдуть для нього. Або на нього. Але зараз навіть не про це. От чому люди не роблять висновків із своїх помилок? Навіть, коли їм на їх вказують, що вже половина роботи. От ми, наприклад, попереджали ще минулої зими – Про Кіма і світло. Чому ще не політик і цитати не горять