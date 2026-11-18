Україна уклала новий контракт на три партії скрапленого газу зі США на нинішній опалювальний сезон у першому кварталі 2027 року. Про це повідомили у Групі Нафтогаз 18 листопада, пише УНН.

Група Нафтогаз і польський ORLEN уклали новий контракт на постачання трьох партій американського LNG у першому кварталі 2027 року. Це забезпечить додаткову стійкість під час пікового споживання взимку – повідомили в Нафтогазі.

Газ зі США, як зазначається, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свіноуйсьце та надходитиме до України через польську газотранспортну систему.

“Наше стратегічне партнерство з ORLEN зміцнює енергетичну безпеку України. В умовах постійних російських атак поряд із захистом і відновленням об’єктів працюємо над тим, щоб мати надійні джерела та маршрути постачання газу”, – прокоментував в. о. голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

Цей контракт, як вказано, став результатом попередніх домовленостей, закріплених у вересні під час Саміту Карпатської вісімки.