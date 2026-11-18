Німецька армія найближчим часом отримає два розвідувальні супутники для виявлення пусків балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hartpunkt.

Зазначається, що переговори щодо закупівлі двох геостаціонарних інфрачервоних супутників для “виявлення ракет із космосу” вже майже завершені.

Очікується, що в грудні цього року до Бундестагу буде подано так звану “пропозицію на 25 млн євро” – офіційний документ, необхідний для затвердження великих оборонних закупівель. Головним підрядником, імовірно, стане компанія Airbus Defence and Space, а субпідрядником – OHB.

Створення геостаціонарних супутників триває від трьох до чотирьох років. Таким чином, початкова спроможність виявляти ракети може з’явитися вже у 2029 або 2030 році.

Інфрачервоні супутники зазвичай призначені для фіксації гарячих вихлопних шлейфів балістичних ракет, особливо на етапі активного польоту (розгону).

Експерти зазначають, що використання супутників на низькій навколоземній орбіті для виявлення ракет пов’язане з особливими труднощами: оскільки кожен супутник перебуває над певною ділянкою спостереження лише короткий час, для забезпечення повного охоплення знадобиться дуже велике угруповання апаратів.

Крім того, сенсорні технології доведеться адаптувати для роботи саме на низькій орбіті. З іншого боку, такі супутники потенційно можуть використовуватися і для виявлення гіперзвукової зброї.

У сфері космічного виявлення ракет Німеччина покладається на співпрацю із Францією. Минулого року обидві країни домовилися про спільну розробку європейського рішення для виявлення ракет у межах проєкту “JEWEL”.