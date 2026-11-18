

Вдень 18 листопада ворог атакував Миколаїв безпілотними літальними апаратами. Унаслідок атаки частина одного з БпЛА впала на території дошкільного навчального закладу.



На місці події фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції обстежили територію, переконались у тому, що елемент ворожого безпілотника не становить загрози, підготували його до безпечного транспортування та вилучили.

В ОВА також показали наслідки сьогоднішньої атаки.

Наслідки атаки зафіксували на території дитячого садка. На щастя, ніхто не постраждав. Діти, вихователі та працівники закладу перебували в укритті. Будівля не пошкоджена.

В іншому районі міста пошкоджено три приватні будинки, у семи інших вибито вікна. Також пошкоджено дві господарчі споруди та два автомобілі. За попередньою інформацією постраждалих немає, – повідомили там.