Продовжується приниження Путіна в Китаї. Візит, який мав би стати тріумфом очільника Кремля, розгортається зовсім не тріумфально. Нагадаємо, спочатку увагу світових медіа привернуло те, що Трамп у Китаї зустрічав Сі. Зустріч Путіна була майже принизливою (ВІДЕО) А потім на підтвердження того, що це було не випадково, Приниження Путіна продовжується – як його зустріли Трамп та Сі в Китаї (ВІДЕО)

І ось ще одне свідоцтво того, що щось іде не так, і двоє світових гігантів, якими себе вважається Трамп і Сі, зовсім не хочуть ділити свою велич на трьох. Так, всі побачили, що Сі та Трамп прийшли на урочисту вечерю разом, а Путіна взагалі відсадили за інший стіл.

Зважаючи на те, що Китай нічого не робить просто так, вже цікаво, чим закінчиться, якщо почнеться, завтрашній саміт трьох лідерів.