У Шеньчжені почалася тристороння зустріч Сі Цзиньпіна, Трампа і Путіна.

Перед тим відбулися короткі двосторонні зустрічі.

Китай обрав Шеньчжень не випадково: колишнє рибальське село перетворилося на технологічний центр зі штаб-квартирами Huawei, BYD і Tencent. Саміт – нагода показати світу китайське “економічне диво”. А місце тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна має ще й особисту історію китайського лідера. На цій віллі проходив реабілітацію його батько, а сам Сі свого часу понад десять років жив у Шеньчжені.

А шарфи лідерів АТЕС – не просто аксесуар. Це частина традиції, започаткованої у 1993 році, коли Білл Клінтон подарував учасникам саміту шкіряні куртки. Відтоді країна-господар обирає символічний одяг чи аксесуари, що відображають її культуру.