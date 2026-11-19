Конституційний Суд України визнав законним умовно-дострокове звільнення для засуджених за тяжкі корупційні злочини, але вказав на неправомірне тлумачення норми судом у конкретній справі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Конституційний Суд України.

Другий сенат КСУ розглянув скаргу Володимира Трейзуба щодо конституційності окремих норм Кримінального кодексу України про умовно-дострокове звільнення (УДЗ).

Суд дійшов висновку, що чинні правила відбуття двох третин строку покарання за тяжкі корупційні злочини відповідають Основному Закону.

Водночас КСУ встановив, що Чернігівський апеляційний суд застосував оспорюваний припис у справі заявника у спосіб, який не відповідає Конституції України.

Конституційна скарга стосувалася судової практики застосування пункту 2 частини третьої статті 81 Кримінального кодексу України до осіб, засуджених за тяжкі корупційні злочини.

Позиція судів. Раніше суд першої інстанції дійшов висновку, що засудженого Володимира Трейзуба можна умовно-достроково звільнити від відбування покарання. Проте згодом це рішення скасував Чернігівський апеляційний суд, відмовивши у застосуванні УДЗ.

Аргументи заявника. У своїй скарзі Трейзуб просив перевірити, чи відповідає Конституції практика, коли суди тлумачать норми статті 81 КК таким чином, що фактично унеможливлюють дострокове звільнення засуджених за тяжкі корупційні злочини навіть після відбуття двох третин призначеного строку.

Офіційний текст ухваленого рішення № 15-р(ІІ)/2026 та його резюме будуть оприлюднені на сайті Конституційного Суду України 19 листопада.

Нагадаємо, що раніше Конституційний Суд України вже ухвалював низку важливих рішень щодо прав засуджених та підозрюваних.

Зокрема, наприкінці жовтня КСУ роз’яснив правила мобілізації засуджених за вбивства, відмовившись запроваджувати умовно-дострокове звільнення для довічників заради їхньої служби в армії.

Крім того, влітку цього року Конституційний Суд скасував обов’язковий арешт для військових, підозрюваних у злочинах під час воєнного стану.

Тоді судді визнали неконституційною норму, яка зобов’язувала автоматично брати таких військовослужбовців під варту без можливості обрання м’якшого запобіжного заходу.