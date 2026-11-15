Декільком журналістам невідомі, які представилися організацією із розслідування НАБУ «Карфаген», пропонували надати коментар по справі. Після відмови інтервʼю з нібито «Мексиканцем» опублікував блогер.

Про це на сторінках у Facebook написали Данило Мокрик й Денис Казанський, передає Громадське.

Мокрик написав, що пропозиція прийшла йому 9 листопада — за 5 днів після публікації розслідування. Йому пропонували інтервʼю з, як заявляли, Єгором Буркіним — «Мексиканцем» зі справи НАБУ — громадянином рф, засновником і керівником транснаціонального наркокартелю «Хімпром».

«[…] перше запитання, яке в мене виникло: навіщо йому це потрібно? Ну бо в Буркіна немає репутації, за яку варто було б боротися. Отже, репутаційні міркування тут навряд чи грають роль. […] Буркін не несе жодної відповідальності за те, що каже. В тому числі — репутаційної», — додав журналіст.

Лист невідомих, які представляються фігурантами «Карфагену», до Данила МокрикаFacebook / Danylo Mokryk

Казанський написав про ту ж пропозицію. Він відмовився, адже «було приблизно зрозуміло, навіщо і як це використовуватимуть» й «до кінця не було впевненості, що пишуть саме від нього».

«Живемо, звісно, ​​у цікаві часи, коли похитнути державні основи може голос без зображення, який, можливо, взагалі згенерований нейромережею. Вкидати від нього тепер можна взагалі будь-що. Справжнього Мексиканця майже ніхто не бачив, може, його вже і в живих немає», — додав він.

Нагадаємо, галасу в Україні наробила розмова з людиною, яка назвала себе “Мексиканцем”, але у відео був тільки його голос, і з перших хвилин було зрозуміло, що ми маємо справу з маніпуляцією й інформаційною спецоперацією, про що й попереджало ІншеТВ – Купила мама коника. “Герой” справи “Карфаген” “Мексиканець” підтвердив плівки, звинуватив всіх у корупції і назвав Татарова (ВІДЕО)