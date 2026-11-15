Військово-морські сили в рамках операції ЄС здійснили висадку на танкер MV MIDAG, який, ймовірно, входить до складу «тіньового флоту» росії.

Про це повідомила глава європейської дипломатії Каллас.

Під час огляду було встановлено, що судно плавало під фальшивим прапором. Вона заявила про намір ЄС продовжувати «протидію російському тіньовому флоту» як на морі, так і дипломатичними засобами.

-У понеділок міністри закордонних справ країн ЄС мають затвердити нові санкційні списки щодо Росії, до яких увійдуть банки, покупці та компанії, що підтримують «тіньовий флот», – повідомила Каллас.