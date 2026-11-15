У Варшаві невідомі написали червою фарбою гасло «Слава УПА» на двох памʼятниках. Посольство України в Польщі відреагувало на інцидент.

Про це повідомляє українська служба Polskie Radio.

Йдеться про памʼятник солдату 1 армії Війська Польського на площі Політичних в’язнів сталінізму та пам’ятник Героям Варшавського гетто біля Музею історії польських євреїв POLIN.

У Головному управлінні поліції Варшави підтвердили, що отримали два повідомлення про осквернення пам’ятників. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

Протягом попереднього тижня вандали пошкодили 7 пам’ятників у Тримісті (4 у Гданську, зокрема на Вестерплатте та біля пам’ятника загиблим робітникам верфі, та 3 у Гдині), а також 3 монументи в Познані.

За інформацією, на яку посилаються польські медіа, у Telegram пропонували 500 доларів за нанесення таких написів на пам’ятники. В Єврейському історичному інституті вважають, що це може свідчити про організовану провокацію, спрямовану на розпалювання ненависті та розкол польського суспільства.

Окрім двох пам’ятників у варшавському районі Муранув, протягом останнього тижня аналогічним чином пошкодили ще 11 історичних пам’ятників у Польщі.

У цій справі поліція затримала в Гданську 17-річного громадянина України. Йому висунули обвинувачення, зокрема у зв’язку зі знищенням пам’ятників і пропагандою тоталітарного устрою. Хлопця зобов’язали перебувати під поліцейським наглядом.

Йому висунули сім обвинувачень у пошкодженні пам’ятників у Тримісті та пропаганді тоталітарного устрою. До справи також долучилося польське Агентство внутрішньої безпеки (ABW) та Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю.

У посольстві України в Польщі назвали інцидент з пам’ятником героям Варшавського гетто провокацією та висловили впевненість, що польські правоохоронці встановлять винних і притягнуть їх до відповідальності.

В українському посольстві вважають, що цей протиправний акт є проявом гібридної війни Росії.

“Ціль очевидна – посіяти ворожнечу між українцями та поляками, підірвати взаємну довіру й послабити підтримку України”, – ідеться в оприлюдненій заяві.