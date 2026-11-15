Радник президента Сергій Флеш включився у дискусію щодо альтернативних сполучень лівого і правого берегів Дніпра у Києві. Алей його висновки загалом скептичні.

-У ЗМІ багато інформації про мости та переправи в Києві.

Тунель у Києві під Дніпром потрібен. І не лише як військовий об’єкт. Терміни будівництва за підтримки іноземців — важаю кілька років.

Поромна переправа. У масштабах Києва — виключно аварійне рішення для важливих вантажів. Пропускна здатність — умовно нульова. Залежить від пірсів із під’їзними шляхами. Пірси вразливі для Шахедів і ракет.

Понтонна переправа. Вимагає під’їздів і розв’язок. У критичній ситуації допоможе з доставкою важливих вантажів. Мінус: порушується одним Шахедом.

Безумовно, аварійний сценарій для військових має бути, і добре, що про нього думають.

Але якщо ми дійдемо до стану, коли ворог зруйнує всі мости в Києві, то поромні та понтонні переправи теж будуть зруйновані, тому вся ця медійна метушня навколо теми мостів і переправ є для мене незрозумілою.

Дякуемо ЗСУ та зміцнюємо ППО та РЕБ, – резюмував Флеш.