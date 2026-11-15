Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону 14 листопада про роботу з нинішньою російською омбудсменкою Яною Лантратовою і її попередницею Тетяною Москальковою.

Він вказав, що це абсолютно різні люди за досвідом, психотипом і навіть особистими рисами.

“Якщо Москалькова – це такий важковаговик російської політики, декілька разів депутат Державної Думи, генерал МВС, яка росла самостійно. Вона не є росіянкою, вона білоруска. І мені здається, що це в тому числі вплинуло на її особисту поведінку”, – заявив український омбудсмен.

За словами Лубінця, багато речей, які нам вдалося з Російської Федерації відкрити, скажімо так, нові можливості, це зробила вона своїм напором, своїм досвідом.

На думку Лубінця, завдяки напору і досвіду Москалькової вдалося досягнути певних результатів. Зокрема, за його словами, у Росії почали поступово поліпшуватися умови утримання українських військовополонених.

“Щодо Лантратової, у неї немає такого багажу знань, це при тому, що вона була депутаткою Державної Думи, і вона на цю посаду зайшла, так би мовити, з крісла депутата російського парламенту. У неї є інша, позитивна для нас риса, – це енергія, яка притаманна молодості. Вона дуже хоче себе проявити і багато чого робить”, – сказав він.

Український омбудсмен додав, що на наступний день після призначення Лантратової він провів з нею першу телефонну розмову. Лубінець запропонував провести непублічну онлайн зустріч, вона відбулася приблизно через тиждень після розмови.