Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська не збирається перевіряти президента Володимира Зеленського за те, що під час інтерв’ю американському телеканалу ABC News він звернувся до члена своєї команди російською. Свою позицію омбудсменка пояснила тим, що використання “іноземної мови” під час інтерв’ю іноземним медіа дозволяє закон. Водночас лише кілька днів тому Івановська заявила про штраф для керівника Офісу президента Кирила Буданова, який розмовляв російською з українським підлітком. Таку відповідь омбудсменка надала на звернення агентства “Українські Новини”.

Російська як “іноземна мова” інтерв’ю

Наприкінці жовтня Зеленський давав інтерв’ю ABC News англійською мовою. Уточнюючи переклад одного зі слів, він звернувся до когось зі своєї команди, хто перебував за кадром, і запитав російською, чи це “те саме”. Тобто репліку російською президент адресував не американському журналісту, а українцю зі свого оточення.

Попри це, омбудсменка застосувала до ситуації норму закону про спілкування з іноземцями. Вона послалася на частину третю статті 12, яка дозволяє на міжнародних заходах і під час розмов з іноземцями використовувати іншу мову, “прийнятну для учасників”.

“Таким чином, використання іноземної мови під час інтерв’ю іноземним медіа підпадає під правове регулювання частини третьої статті 12 Закону та не є порушенням мовного законодавства”, – зазначила Івановська.

Фактично омбудсменка зарахувала російськомовну репліку президента, звернену до члена його команди, до “іноземної мови” міжнародного інтерв’ю.

“Підстави відсутні”

Івановська також заявила, що з наданих матеріалів нібито неможливо встановити, що президент спілкувався російською поза межами самого інтерв’ю. Тому, за її словами, притягнути його до адміністративної відповідальності не можна.

❗️Зеленського не штрафуватимуть за використання російської мови, попри скаргу мовному омбудсмену Під час інтерв’ю ABC News президент звернувся російською до члена своєї команди. https://t.co/u6pWXcGiPL — Breaking News (@breakingUAnews) November 10, 2026

“З огляду на те, що використання іноземної мови під час міжнародної комунікації врегульовано мовним законодавством, наразі підстави для вжиття заходів державного контролю відсутні”, – йдеться у відповіді.

При цьому в тому ж листі Івановська підкреслює, що її повноваження щодо контролю за застосуванням державної мови поширюються на всіх посадовців, зобов’язаних говорити українською, “без винятків”. Президент входить до цього переліку.

Нагадаємо, Буданов сплатить штраф за застосування російської мови під час інциденту у Петропавлівській Борщагівці – мовний омбудсмен