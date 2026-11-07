Керівник Офісу президента України Кирило Буданов сплатить передбачений законом штраф за застосування російської мови під час інциденту в селі Петропавлівська Борщагівка, факт порушення мовного законодавства визнано, повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, пише Iнтерфакс.

“Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки”, – написала Івановська.

За її словами, державний контроль за дотриманням мовного законодавства триває відповідно до встановленого порядку, а комунікація з фігурантом інциденту вже відбулася.

Івановська закликала не перетворювати ситуацію на привід для суспільного протистояння та цькування в соціальних мережах, наголосивши, що всі необхідні юридичні процедури вже запущені.

“Правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах”, – зазначила уповноважена.

Йдеться про події вечора 2 листопада, коли під час сутичок між цивільними особами та військовослужбовцями в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області керівник Офісу президента України Кирило Буданов прибув на місце події та охарактеризував ситуацію як “класичну вуличну акцію, якої не має бути”. Під час спілкування з учасниками подій він використовував як українську, так і російську мову, окремі фрази якою було зафіксовано на записах відеотрансляцій із місця події, що поширювалися в соціальній мережі TikTok.