Співробітники Секретної служби (USSS) цього тижня у Вашингтоні затримали нелегального іммігранта з Венесуели Ронні Йордікса Гуаніпу Чріноса, який погрожував вбити президента США Дональда Трампа, йдеться у заяві Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів (DHS), пише zn.ua. Представники USSS підійшли до чоловіка, коли їм здалося, що він підозріло поводиться, сидячи в авто, припаркованому неподалік Білого дому.

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Вказано, що чоловік розповів Секретній службі, нібито чув у голові голоси, які казали йому приїхати до Вашингтона та вбити Трампа. Потім з’ясувалося, що авто, у якому сидів Чріноса, було заявлене як викрадений. Підозрюваний зізнався, що в авто була зброя. Секретна служба знайшла в автомобілі три одиниці різної вогнепальної зброї, зокрема гвинтівку типу AR-15, Mac 10 та Glock 43X, а також десятки набоїв. Чоловіка заарештували.

Чріносу висунули звинувачення у:

носінні гвинтівки поза домом або офісом;

трьох епізодах незаконного перевезення вогнепальної зброї;

трьох епізодах незареєстрованої вогнепальної зброї;

трьох епізодах незареєстрованих боєприпасів;

зберіганні певних видів небезпечної зброї;

носінні пістолета без ліцензії;

несанкціонованому використанні транспортного засобу;

крадіжці та отриманні краденого майна.

Після арешту підозрюваного Імміграційна та митна служба США (ICE) подала заяву про затримання Чріносу до Служби маршалів США, де він зараз перебуває під вартою.

Зазначимо, на Дональда Трампа вже не раз здійснювали замахи чи погрожували вбити. Зокрема, 15 вересня 2024 року біля гольф-клубу у Флориді, де грав Трамп, пролунали постріли. Колишній президент не постраждав. Секретна служба США оперативно затримала підозрюваного Раяна Рута. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. У лютому 2026 року Рута засудили до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення.

У серпні того ж року у США заарештували 66-річного жителя Аризони, який погрожував убити колишнього президента Дональда Трампа під час його зупинки на передвиборчому заході в штаті. Ці погрози на адресу Трампа пролунали лише через місяць після того, як колишній президент США пережив стрілянину на передвиборчому мітингу в Пенсильванії: куля зачепила його вухо.

26 квітня 2026 року чоловік, озброєний рушницею, пістолетом і ножами, відкрив вогонь по агенту Секретної служби США в готелі біля бальної зали, де на вечері кореспондентів Білого дому були присутні Трамп, перша леді США Меланія Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та низка міністрів. Трампа та інших учасників заходу евакуювали, коли пролунали звуки пострілів.