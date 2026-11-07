За позовом прокуратури державі повернуто Щербанівське водосховище та земельні ділянки водного фонду площею понад 300 га.

Господарським судом Миколаївської області задоволено позов Вознесенської окружної прокуратури, яким визнано недійсним договір про надання послуг оптимізації гідрологічного, гідрохімічного стану водосховища та зобов’язано підприємця повернути у розпорядження держави водосховище у комплексі із земельними ділянками площею понад 300 га.

Прокурором у суді доведено, що між Вознесенським міжрайонним управлінням водного господарства та суб’єктом підприємницької діяльності укладено удаваний правочин про нібито оптимізацію гідрологічного, гідрохімічного стану водосховища, а фактично дійсною метою його укладення є передача водосховища у користування підприємцю для здійснення останнім риборозведення (аквакультури).

Відповідно до вимог законодавства водні об’єкти для риборозведення передаються за договором оренди лише в комплексі із земельними ділянками та за результатами аукціону (земельних торгів) за рішенням уповноваженого органу, яким у даному випадку є обласна державна адміністрація.

Водночас, міжрайонне управління водного господарства не є власником (розпорядником) ні вказаного водного об’єкту, ні земельних ділянок під ним.

Внаслідок укладення цього удаваного правочину порушено інтереси держави, у тому числі через неотримання бюджетом відповідної плати за землю та водний простір.

Реагуючи на порушення, окружна прокуратура звернулася з позовом до суду, який задоволено в повному обсязі.