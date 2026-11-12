Громадяни України, які отримали у Швейцарії спеціальний міграційний статус S, зможуть і надалі вільно виїжджати за межі Конфедерації. При цьому для інших категорій іноземців, які перебувають у країні в межах системи надання притулку, правила закордонних поїздок будуть посилені.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

У середу, 11 листопада 2026 року, Федеральна рада Швейцарії направила до парламенту відповідний законопроект. Він передбачає обмеження на поїздки за кордон для осіб, які подали заяву про надання притулку, а також іноземців, тимчасово допущених до перебування у Швейцарії (міграційний статус F).

Згідно з пропонованими правилами, вони, як правило, більше не зможуть виїжджати ні в країни свого походження, ні в держави, з яких прибули до Швейцарії, ні в інші країни. Державний секретаріат з питань міграції (SEM) зможе дозволяти такі поїздки лише у виняткових випадках.

Ще 2021 року швейцарський парламент доручив Федеральній раді підготувати відповідні зміни законодавства. Проте їхнє введення довелося відкласти після того, як у березні 2022 року Швейцарія вперше задіяла спеціальний статус захисту S для людей, які втекли від війни в Україні. Цей статус передбачає право вільно виїжджати за кордон.

Тепер Федеральна рада пропонує зберегти цей виняток. Власники статусу S зможуть і надалі користуватися правом на закордонні поїздки без спеціального дозволу швейцарської міграційної влади. Такий порядок діятиме доти, доки у Швейцарії зберігається дія міграційного статусу S.

Як повідомляло Інше ТВ, Швейцарія змінила надання захисту українцям призовного віку