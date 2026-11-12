У Санкт-Петербурзі внаслідок підриву автомобіля загинув російський полковник. Ще одна людина отримала поранення.

Вибух стався сьогодні, 12 листопада, близько 07:00 на Колпінському шосе в районі Шушари у мікрорайоні Слов’янка, неподалік магазину «Лента» та АЗС «Татнефть».

За кермом автомобіля перебував російський військовослужбовець у званні полковника. Він загинув на місці.

Вибуховий пристрій дистанційно привели у дію, коли водій виїхав із двору. За уточненою інформацією, військовослужбовець знаходився в автомобілі один.

Загиблий був головним штурманом 6-ї армії ВПС і ППО.