У ніч на 12 листопада (з 18:00 11 листопада) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Воронезької, Курської обл. рф, 123 ударними БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 5 Бандероль/Дань-Т та 89 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 18 локаціях.