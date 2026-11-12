Жителі окупованих Росією українських Олешків та прилеглих населених пунктів через родичів розповідають журналістам, що охочих виїхати значно більше за тих, хто зрештою зміг це зробити під час гуманітарної місії наприкінці жовтня. Водночас у селах та селищах поблизу Олешків ситуація з продуктами харчування та медикаментами взагалі не змінилася після цієї операції – там люди досі голодують і живуть без ліків. В ОВА тим часом зазначають про 34 «критичні села» на Херсонщині.

Крім того, очевидці підтверджують переміщення російської військової техніки під прикриттям «гуманітарної паузи», про що раніше заявляла українська влада, пише Радіо Свобода.

Сергій та Лариса Риндови – жителі окупованих російською армією Олешків. Чоловік і дружина не бачилися чотири з половиною роки: Сергію вдалося виїхати з Олешків лише нещодавно.

Подружжя розповідає, що навесні 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, дружина одразу ж виїхала з міста, а чоловік залишився в Олешках, аби доглядати за будинком, сподіваючись на краще. Розлука затягнулася на довгі роки, а останніми місяцями з міста вибратися було просто неможливо: Олешки перебували у блокаді російських військових, а всі дороги були заміновані.

Сергій та Лариса – жителі окупованих російською армією Олешків – не бачилися чотири з половиною роки, 5 листопада 2026 року

По маршруту «навели лад»

Із 27 жовтня по 1 листопада в Олешках оголошували локальне припинення вогню між Росією та Україною. У місто за кілька днів перемир’я доправили їжу, медикаменти та пальне, а також евакуювали з нього кілька сотень людей.

Сергій Риндов розповів Reuters про гуманітарну катастрофув місті та про те, як російська сторона для телекамер «навела лад» у населених пунктах за маршрутом прямування гуманітарної колони. Зокрема з узбіч доріг прибрали всі спалені машини: їх розстрілювали, коли місцеві жителі намагалися виїхати з міста чи потрапити до нього.

Сергій та Лариса Риндови

«Дуже «хороший лад» навели у Раденську: жодної машини не бачив розбитої. Хоча всі розповідали, що там стільки машин побитих. А там чистота й порядок. Навели лад. Ну, треба ж показати», – каже Сергій Риндов.

Він каже, що в самих Олешках багато людей померли від голоду та через те, що їм вчасно не надали допомогу через відсутність лікарів. І ці тіла ніхто не ховає:

«І ці трупи лежать. І там просто все тече. Все. Ось коли помер сусід, я заносив його туди, то там запах такий, що не дай Боже», – каже Сергій.

Кадр із відеозапису 34-ї бригади морської піхоти «Борисфен» з дрона показує зруйновані будівлі в Олешках, 12 вересня 2026 року

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що поки жителі Олешків отримували продукти та ліки, російські військові використали гуманітарну паузу, аби провести ротацію своїх військових в Олешках, облаштувати нові укриття та підвезти боєприпаси. Цю інформацію підтверджують і жителі Олешків – через родичів.

Про це з ними поспілкувалися журналісти видання «Важливі історії».

«Головним було вибратися»

«Для мами головним було просто вибратися. Вона розповідала, що під час «режиму тиші» російські військові активно переміщували техніку. За її словами, після розмінування доріг та окремих ділянок колишніх позицій військової техніки в місті стало значно більше. Сама вона порівнює її кількість із першими місяцями окупації та каже, що такого скупчення не бачила з 2022 року», – розповіла донька евакуйованої з Олешів.

Скільки людей виїхали з окупованих Олешків, достеменно невідомо. Москва й Київ домовилися не розкривати кількість жителів Олешків, яких евакуювали до Росії та України. «Офіційних цифр ні я, ні російська сторона не називатимемо. Я дуже не хочу, щоб це перетворилося на питання, хто до кого більше виїхав. Автоматично це не сприяє об’єктивності», – сказав 2 листопада український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Гуманітарна колона з жителями, евакуйованими з окупованого Росією міста Олешки, рухається дорогою в Армянську в окупованому Росією українському Криму, 30 жовтня 2026 року

Z-блогер Володимир Романов писав, що 17 автобусів з Олешків вирушили в Україну, і лише чотири – до Росії. Згодом цей допис Романов видалив, а сам він зник.

Меланія Трамп, якій і Москва, і Київ дякували за посередництво під час евакуації з Олешків, писала, що місто змогли залишити близько 800 осіб із приблизно 1700, які в ньому залишалися.

Співрозмовники «Важливих історій» заявили, що охочих евакуюватися було значно більше.

«Кинули кістку»

«Найбільше мене зачіпає те, як зараз про це кажуть: «Хто хотів, той виїхав». Але це неправда. Не в усіх була така можливість. У Козачих Лагерях автобусів не було. У мене відчуття, що вони закрили це питання лише на камери. Наче людям просто кинули кістку, щоб усі від них відчепилися. З продуктами та ліками після перемир’я теж нічого не змінилося. Взагалі нічого», – розповідає родичка тих, хто живе в районі Олешків.

«Складається така ситуація, що перемир’я та евакуація людей були організовані безпосередньо в Олешках, а населені пункти, які розташовані поруч із Олешками, залишилися, на жаль, поза увагою. Я можу говорити про Козачі Лагері та про Голу Пристань», – уточнила у прямому етері телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) журналістка «Важливих історій» Олександра Пугач.

Вона спілкувалася з родичами тих, хто досі залишається на окупованих Росією територіях, звідки не організовували евакуаційних рейсів. Дістатися Олешків жителі околиць не змогли, тому що «там повністю заміновані дороги, і самостійно доїхати до місця, куди були подані автобуси, було неможливо».

«Неможливо дістатися місця збору»

– Ваші співрозмовники називають орієнтовну кількість людей, які хотіли б виїхати?

– Вони не називають точних цифр, але кажуть про те, що кількість людей, які хотіли б виїхати, значно більша за кількість тих, хто в результаті виїхав.

Люди розповідають, що жителі Олешків, Голої Пристані, Козачих Лагерів дуже залякані, адже впродовж усього 2026 року всі спроби вийти з міста самостійно найчастіше закінчувалися безрезультатно: дороги заміновані, людей супроводжують дрони. Одна з наших героїнь розповідала, що «на городі її переслідували дрони». Це відбувається повсюдно. І так само люди бояться фільтрацій. Одна з наших героїнь казала, що «поширилася інформація, нібито в Анапі буде фільтрація».

Але зараз, коли вони побачили, що в евакуації брав участь Дмитро Лубінець, це їх заспокоїло, і надалі, я думаю, більше людей мали б сміливість зважитися на евакуацію.

– Російські Z-блогери пишуть, що більшість жителів Олешків відмовилися від евакуації та самі вирішили залишитися в місті. Це відповідає дійсності, що кажуть ваші співрозмовники?

– Я вважаю, що це не відповідає дійсності. Ніхто з тих, із ким я спілкувалася, не підтримує російську сторону, і люди хочуть виїхати, хочуть бути в безпеці, хочуть повернутися в Україну, але, на жаль, не в усіх є така можливість. Насамперед у плані безпеки, оскільки з Козачих Лагерів та Голої Пристані неможливо дістатися місця збору, куди приїжджали автобуси для евакуації.

Ми знаємо з відкритих джерел, що до Росії вирушило набагато менше автобусів, ніж в Україну. Точні цифри не називаються, але з того, що казали люди, які проходили евакуацію, ми знаємо, що в Україну вирушило значно більше людей, і безпосередньо серед моїх героїв, із якими я спілкувалася, не було тих, хто хотів би поїхати до Росії чи залишитися в Росії.

– Що ваші співрозмовники, родичі тих, хто залишився в Олешках, кажуть про ситуацію з продуктами та медикаментами? У пресі є заяви, що в Олешки завезли їжу та ліки, російська уповноважена з прав людини Лантратова кілька разів звітувала, як Росія завезла в Олешки все необхідне. Але чи це так насправді?

– Як кажуть мої співрозмовники, це, на жаль, не так. Якщо говорити про населені пункти поблизу Олешків, то там узагалі не змінилася ситуація з продуктами та медикаментами.

Якщо говорити про Олешки, то люди евакуювалися, отже, вони не можуть зараз оцінити ситуацію, наскільки вона стала кращою чи гіршою. Але для тих людей, які залишилися в населених пунктах поруч із Олешками, ситуація абсолютно ніяк не змінилася, і ситуація з продуктами та медикаментами там перебуває в критичному стані набагато довше, ніж про це кажуть ЗМІ.

Як розповіли мої співрозмовники, це почалося ще від початку 2026 року, дедалі гіршою ставала ситуація з продовольством, із медикаментами, там працювала одна лікарня, і не було взагалі можливості лікуватися, через це зросла смертність.

Родичі людей, які залишалися в Олешках, казали про те, що вони бояться за життя своїх близьких, що якщо станеться щось зі здоров’ям, у них не буде можливості отримати медичну допомогу.

Від кінця травня взагалі не було абсолютно жодних постачань продуктів. Люди харчувалися тим, що самі виростили на городах, якимись консервами, які в них були, та обмінювалися між собою продуктами.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс продовжує збирати інформацію про кожну людину, яка хоче виїхати

«Російська техніка почала розташовуватись ближче»

– Чи правда, що під час цього режиму припинення вогню російські військові буквально ходили по домівках і облаштовували нові позиції в хатах жителів?

– Я можу казати з того, що мені розповіли люди: за час цього перемир’я російська техніка почала розташовуватись ближче безпосередньо до самих Олешків, до центру міста. Ось про це мої герої казали.

У 34-ї окремій бригаді морської піхоти ЗСУ повідомили, що російська армія готується до штурмів на Придніпровському напрямку фронту, завізши понад тисячу військових під час гуманітарної місії в Олешках. За даними українських бійців, російська армія не лише провела ротацію, а й завезла озброєння, артилерію, БпЛА, плавзасоби, системи РЕБ та провізію. У Кремлі заявили, що перегрупування військ є «звичайною практикою». Українські військові запевняють, що готові до будь-яких спроб просування армії РФ. На початок листопада українські морські піхотинці ще не фіксували російських масованих спроб штурмів – спостерігаються лише поодинокі переміщення противника.

«У нас таких сіл ще 34, критичних»

На Херсонщині є 34 населених пункти, де ситуація така ж критична, як і в окупованих РФ Олешках, де нещодавно проводили гуманітарну операцію з допомоги цивільним жителям на тлі кількаденного «режиму тиші», повідомив у подкасті «Української правди» очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У нас таких сіл ще 34, критичних. А 58 – середньої критичності, які саме у 20-кілометровій зоні з лівого берега. І сказати, що нам потрібно рятувати звідти людей, це нічого не сказати», – заявив він.

Зокрема, за словами Прокудіна, йдеться про Рибальче, Збурівку, Нову Збурівку, Голу Пристань «і всі інші вздовж Дніпра аж до Великої Лепетихи». Він наголосив, що в цих населених пунктах – «проблеми з усім».

«Там немає газу, немає світла, проблеми з водою, з доставкою їжі, гуманітарною допомогою. Зараз, після літа, люди будуть якось виживати від городів. Далі – зима буде дуже тяжка», – сказав він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 10 листопада, що його офіс зараз працює над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешків та інших населених пунктів Олешківської громади: «Для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови. Як тільки буде напрацьований безпечний механізм, люди, яких це стосується, отримають необхідну інформацію».