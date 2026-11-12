Українські наземні роботи вперше повітрям десантувались на окупований лівий берег Дніпра і ліквідували позицию БпЛАшників-окупантів.

Морські піхотинці провели унікальну бойову операцію: наземний роботизований комплекс – у якості камікадзе – десантовано з правого на лівий берег Дніпра.

426 окремий полк безпілотних систем силами взводу НРК разом з розрахунками FPV, бомберів та розвідувальних БпЛА – провели комбіновану роботу: БпЛА «Перун» доставив на лівий берег

НРК типу «камікадзе» з бойовою частиною 7 кг. Десантування пройшло без втрати комплексу: керованість і зв’язок збережено повністю.

Далі НРК типу «камікадзе» самостійно долав маршрут. Дорогою, з його борту та з повітря, виявляли позиції противника – кожну одразу відпрацьовували FPV.

Фінальна точка – вхід до будівлі – позиція ворожих операторів БпЛА. Коли з дверей вийшов окупант, оператор ініціював детонацію. Ціль уражено. Позицію було додатково уражено FPV.

Усі етапи зафіксовано. Втрат особового складу немає.

Морська піхота працює у всіх стихіях: на воді, на суходолі та в повітрі.