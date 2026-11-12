Музика материнської любові, пам’яті та незламності: українська бандуристка Одарка Лелеко з Миколаєва разом із латвійським музикантом Артісом Гулбісом створили особливий музичний альбом, у якому переплелися українські та латвійські колискові. Альбом «Ой спи, дитя» («Ak, aizmiedz, bērniņ») — це не лише зустріч двох музичних традицій, а й щира розповідь про дім, любов до рідної землі та силу культури, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші часи.

Про це пише LSM, передає Інше ТВ.

13 листопада о 18:00 в Українському домі в Латвії (вулиця Стругу, 4, Рига) відбудеться презентація альбому українських і латвійських колискових «Ой спи, дитя».

Ідея проєкту належить українській бандуристці та співачці Одарці Лелеко, яка відібрала для альбому українські й латвійські колискові. Музичні композиції вона записала разом із латвійським перкусіоністом і звукорежисером Артісом Гулбісом.

Колискові, у яких живе любов до дому

Навесні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Одарка Лелеко разом із дітьми була змушена залишити Батьківщину та шукати прихистку в Латвії.

Нове життя в чужій країні не стало для мисткині причиною відмовитися від музики та своєї культурної ідентичності. Навпаки — музика перетворилася на особливий спосіб зберегти зв’язок з Україною, розповідати про її традиції та знайомити латвійську аудиторію з українською піснею.

Від перших місяців перебування в Латвії Одарка брала участь у численних концертах, популяризуючи українську народну музику та національний інструмент — бандуру. Водночас вона почала активно вивчати латвійський музичний репертуар.

Так народилася ідея об’єднати колискові двох народів в одній програмі.

Для Одарки ці пісні набули особливого значення. У часи випробувань вони стали символом духовного прихистку, материнської любові, культурної стійкості та незламної дружби України й Латвії.

Адже колискова — це набагато більше, ніж пісня перед сном. Це один із перших голосів любові, який чує дитина. У ній живуть родинна пам’ять, мова, традиції та тепло рідного дому, яке мама може подарувати своїй дитині навіть далеко від Батьківщини.

Магія української бандури та латвійські музичні барви

Особливе місце в альбомі посідає бандура — традиційний український струнно-щипковий інструмент, звучання якого є невіддільною частиною української музичної спадщини.

Ще кілька років тому бандура залишалася маловідомою для широкої європейської аудиторії. Однак повномасштабна війна змінила і культурну географію Європи: українські музиканти, які були змушені залишити свої домівки, привезли із собою не лише особисті історії, а й музику, інструменти та багатовікові традиції.

Завдяки виступам українських митців бандура дедалі частіше звучить на європейських сценах, відкриваючи слухачам неповторний світ української культури.

Одарка Лелеко бачить одним зі своїх творчих завдань саме популяризацію цього інструмента, його багатого звучання та широких музичних можливостей.

У новому альбомі ніжне й водночас виразне звучання української бандури зустрічається з делікатними ритмами перкусії. Латвійський мультиінструменталіст Артіс Гулбіс створив для композицій особливу звукову атмосферу, використовуючи перкусійні інструменти та різноманітні звукові засоби.

Результатом стала тонка музична взаємодія двох митців, у якій українська та латвійська традиції не просто співіснують, а доповнюють і збагачують одна одну.

Музика, що єднає покоління та народи

Колискові залишаються важливою частиною життя кожного народу. Вони передаються від матері до дитини, від покоління до покоління, зберігаючи те, що неможливо виміряти чи замінити, — відчуття приналежності, любові та безпеки.

Саме тому альбом «Ой спи, дитя» має особливе символічне значення. Він нагадує, що навіть далеко від рідного дому люди можуть зберігати свою культуру, ділитися нею з іншими та знаходити спільну мову через мистецтво.

Українські й латвійські колискові в цьому проєкті стають музичним мостом між двома народами. Мостом, побудованим на взаємній повазі, людяності, співпереживанні та щирій дружбі.

Альбом уже виданий у цифровому форматі й доступний для прослуховування на популярних музичних стримінгових платформах.

Видання альбому підтримав Державний фонд культурного капіталу Латвії (Valsts kultūrkapitāla fonds).

Цей проєкт — ще одне нагадування про те, що культура не має кордонів, а пісня здатна зігрівати серця навіть тоді, коли люди розділені відстанями та війною. Бо поки звучить мамина колискова, живе пам’ять, передається любов і зберігається те, що робить кожен народ собою.

Слухайте альбом «Ой, спи, дитя»:

Інше ТВ спілкувалося з Одаркою Лелеко, артисткою хору Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії, у серпні 2022 року – на той момент артистка дала вже 25 концертів у Латвії. Скільки зараз, вона вже, мабуть, й сама не порахує.