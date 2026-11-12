Члени Палати представників США Грегорі В. Мікс (демократ від штату Нью-Йорк), провідний представник Демократичної партії в Комітеті у закордонних справах, Адам Сміт (демократ від штату Вашингтон), провідний представник Демократичної партії в Комітеті у справах збройних сил, а також сенатор США Джек Рід (демократ від штату Род-Айленд), провідний представник Демократичної партії в Комітеті Сенату у справах збройних сил, оприлюднили заяву, в якій засуджують дії спеціальних посланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, спрямовані на підрив позицій України та Альянсу НАТО.

«Україна продовжує завдавати російській армії величезних втрат і руйнувати економіку Росії, тоді як спеціальні посланці США Джаред Кушнер і Стів Віткофф підривають здатність України домогтися справедливого й тривалого врегулювання в умовах жорстокого та незаконного вторгнення Путіна. Більше того, вони також підривають НАТО — найуспішніший альянс в історії. Те, що вони, по суті, повторюють тези Кремля щодо перегляду європейської безпеки та можливого відведення сил зі Східної Європи, є абсолютно неприйнятним — як для подальшої життєздатності НАТО, так і для національної безпеки Сполучених Штатів.

До того ж, Кушнер і Віткофф постійно тиснуть на Київ, вимагаючи віддати суверенні українські території, зокрема «пояс фортець» — ключові оборонні позиції, що стримують стрімке просування ворога на захід. Вони неодноразово діяли в обхід розвідувальної спільноти США та Державного департаменту, ігноруючи їх і підриваючи їхню роботу. Їхній — у стилі Трампа — суто «угорський» підхід, за якого боротьба цілої нації за виживання розглядається як звичайна угода з нерухомістю, становить загрозу для глобальної стабільності. Вони, як і сам Трамп, працюють на Путіна, а не на благо народу Сполучених Штатів».

«Вони також ігнорують сигнал, який ті самі американці щойно надіслали Білому дому та Республіканській партії. Виборці — причому в безпрецедентних масштабах — чітко дали зрозуміти, що відкидають відверту корупцію адміністрації Трампа та її цілковиту зосередженість на власному збагаченні на шкоду інтересам Америки. Ще до цього волевиявлення Конгрес і американський народ рішуче підтримували Україну та НАТО — не лише тому, що це розумно, а й тому, що це правильно. Конгрес і американці також розуміють: Путін реагує лише на силу. Спроби усунути будь-який тиск на нього, водночас підриваючи позиції України, ніколи не були й ніколи не будуть успішними. Просування повоєнної безпекової угоди, яка фактично знищує визначений після завершення «холодної війни» мандат НАТО — побудову «Європи цілісної, вільної та мирної», — вигідне лише Росії та загрожує тяжкими наслідками для нас і для решти світу.

Адміністрація заявляла, що виступає за «мир через силу». Президенту варто пояснити Кушнеру та Віткоффу, що капітуляція в Україні й умиротворення Путіна не принесуть ані миру, ані сили».