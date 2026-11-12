Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на території Бучанського району одна з організаторок провокацій, яка є місцевою жителькою, видавала себе за медпрацівника державної екстреної медичної допомоги. Жінка підбурювала людей до сутичок поблизу пункту тимчасової дислокації підрозділу Національної гвардії України.

Вказану фігурантку та ще двох її спільників затримано та повідомлено про підозри.

Крім того, працівники поліції Київщини ідентифікували та встановили активних учасників подій у Петропавлівській Борщагівці.

Затримано причетних до заворушень, серед яких 18-річний уродженець Запорізької області, який понад чотири роки перебував на тимчасово окупованій частині території України та декілька місяців тому переїхав на Київщину. Молодик трощив автівки патрульної поліції та автобус Нацгвардії.

Співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили сімом затриманим про підозри за ч. 1 ст. 114-1, ⁠ч. 2 ст. 114-2 ККУ.

У суді їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.