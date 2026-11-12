Виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив перелік місць святкової торгівлі новорічними ялинками та прикрасами. Загалом у місті визначили 114 торговельних місць за 71 адресою.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Продавати ялинки та святкові прикраси підприємці зможуть із 1 до 31 грудня. Розміщувати торговельні об’єкти дозволено лише за адресами, передбаченими затвердженим переліком.

Перед початком роботи підприємці мають укласти договори на вивезення відходів і прибирання прилеглих територій. Також обов’язковою умовою продажу ялинок є наявність на них пластикових бирок зі штрихкодом.

Контролювати дотримання належного санітарного стану територій доручили адміністраціям районів міста.

Перелік місць святкової торгівлі доступний за посиланням

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