З початком предсвятоого сезону в Україні офіційно почалися продажі новорічних ялинок. Патрульна поліція радить купувати лише ті дерева, які вирощують спеціально для зимових свят, передає УНН.

У патрульній поліції підкреслють, що купувати ялинки варто лише на офіційних ялинкових ярмарках.

Якщо ви плануєте провести цей День святого Миколая за купівлею живої ялинки та прикрашанням цього новорічного дерева, то хочемо нагадати: купувати живі новорічні дерева варто тільки на офіційних ярмарках, для яких дерева спеціально вирощують на ялинкових фермах.На стихійних ринках хвойні дерева реалізовуються без документів та можуть бути шкідливими



Також, у дописі зібрано перелік рекомендації, які треба обов’язково врахувати під час походу за ялинкою, аби бути впевненим, що ярмарок офіційний:

– всі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або упаковані етикетки;

– територія ярмарку обов’язково має бути обов’язково огороджена;

– локація повинна надати інформацію про суб’єкта підприємницької діяльності, який оплачує продаж, та режим роботи;

– має бути лінійка для виміру розміру новорічного дерева та оприлюднена вартість погонного метра.

До того ж, усі виявлені незаконно зрубані ялинки можна перевірити на спеціальному сайті: open.ukrforest.com.