У неділю, 7 грудня, в Україні очікується прохолодна погода. По всій території країни буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Переважатиме хмарність із проясненнями, а вітер південно-східного та східного напрямків посилюватиметься до 7-12 м/с, на півдні й південному сході місцями з поривами 15-20 м/с.

Нічні температури коливатимуться від 2° тепла до 3° морозу, вдень повітря прогріється до 1-6° тепла. Тепліше традиційно буде на півдні країни та Закарпатті: там уночі очікується 1-6° із “плюсом”, а вдень – 4-9° тепла.

Для мешканців Київщини погода також обіцяє бути стабільною. У регіоні й у столиці – хмарно з проясненнями, без опадів. Південно-східний вітер триматиметься у межах 7–12 м/с.

Температура в області вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень підніметься до 1-6° тепла. У Києві вночі прогнозують близько 0°, а вдень – 2-4° тепла.