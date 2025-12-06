Вночі 6 грудня фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з активістами кіберспільноти BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі російської групи компаній “Елтранс+”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє джерело в ГУР.

Внаслідок атаки деактивовані понад 700 компʼютерів та серверів, видалені більше тисячі користувачів компанії, знищені або зашифровані 165 терабайтів критично важливих даних.

Крім того, уражена система контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивоване та виведенк з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищені декларації по всіх вантажах, а також здійснений “дефейс” усіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем Збройних сил України.

“Елтранс+” входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. Послугами “Елтранс+” користуються понад 5000 російських компаній малого, середнього та великого бізнесу.

Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні, мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів.

“Елтранс+” займається доставкою підсанкційних товарів, а також різних електроних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським військово-промисловим комплексом.