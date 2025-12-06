Державний департамент США оприлюднив заяву для преси стосовно нещодавньої зустрічі спеціального посланника з питань миру Стівена Віткоффа, Джареда Кушнера, секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу генерала Андрія Гнатова, пише Iнтерфакс.

Зазначається, що протягом двох днів переговорники від Сполучених Штатів та України зустрічались для “конструктивних обговорень щодо просування надійного шляху до тривалого і справедливого миру в Україні”.

“Сьогодні група провела шосте засідання за останні два тижні. Секретар Умеров підтвердив, що пріоритетом України є досягнення угоди, яка захищатиме її незалежність і суверенітет, гарантуватиме безпеку українців і забезпечить стабільну основу для процвітаючого демократичного майбутнього. Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які можуть призвести до закінчення цієї війни. Американці та українці також домовилися про рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включаючи кроки в напрямку деескалації та припинення вбивств.

“Сторони також окремо розглянули програму майбутнього процвітання, спрямовану на підтримку післявоєнної відбудови України, спільні економічні ініціативи США та України, а також довгострокові проекти відновлення”, – йдеться у документі.

Зазначається, що американська та українська сторони підкреслили, що для запобігання новій агресії та реалізації комплексного плану відновлення України, покликаного зробити країну сильнішою та процвітаючою, ніж до війни, необхідне припинення війни та надійні кроки у напрямку припинення вогню та деескалації конфлікту.

Сторони зберуться завтра, щоб продовжити обговорення.