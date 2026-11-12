У публічних чатах Telegram поширюється нова схема шахрайства. Зловмисники повідомляють про закриття групи й намагаються виманити код входу, щоб заволодіти особистим акаунтом.

Учасникам публічного чату надходить повідомлення нібито від адміністрації чи модераторів: група закривається або переїжджає, тож треба перейти за посиланням. На сторінці просять ввести код підтвердження для вступу до нового чату. Водночас на ваш акаунт приходить справжнє повідомлення від Telegram із кодом входу. Саме його й хочуть отримати шахраї, пише 24 Канал.

Що роблять із чужим акаунтом

Отримавши доступ, зловмисники пишуть контактам від вашого імені, розсилають спам і фішингові посилання. Найчастіше просять грошей. Класичний приклад: “друг” просить надіслати 8 тисяч гривень до завтра, бо з його карткою щось трапилося. Люди вірять, адже повідомлення приходить від знайомого. Крім того, сторонній може читати листування, переглядати фото й шантажувати чутливими матеріалами.

Які ще способи використовують

Фішингові сторінки імітують вхід у Telegram, а шкідливі програми маскують під офіційні додатки.

Все ще поширені й прохання проголосувати за дитину в конкурсі, підписати петицію, пропозиції роботи або “посилка”, для отримання якої треба уточнити контакти.

Крім того, невідомі контакти можуть надсилати вам документ, стверджуючи, що це відеозапис, на якому видно вас. Насправді це файл формату .apk або .exe, відкривши який, ви встановите собі вірус.

Поширений спосіб зламу акаунтів – змусити вас завантажити файл з вірусом / Скриншот nataliya_vovkotrub у Threads

Як зрозуміти, що акаунт зламали

Тривожні ознаки: контакти отримують від вас дивні прохання, у розділі “Пристрої” з’явилися незнайомі сеанси, вам прийшов код, якого ви не запитували, а месенджер раптово розлогінив вас на всіх пристроях. Могли також змінитися фото, ім’я або номер телефону.

Що робити, якщо вже зламали

Спершу перейдіть у “Налаштування” → “Пристрої” та завершіть усі невідомі сеанси. Далі увімкніть або змініть пароль двоетапної перевірки й вкажіть електронну пошту для відновлення. Якщо вхід заблокували, скористайтеся кнопкою “Забули пароль?”. Хакери можуть спеціально засипати акаунт спробами входу, тоді з’явиться помилка FLOOD_WAIT із кількістю секунд до наступної спроби.

Telegram не має служби, яка вручну повертає акаунти. Офіційна допомога доступна через telegram.org/support або вбудований розділ “Питання та відповіді”. Якщо доступу немає, акаунт можна видалити через my.telegram.org, але всі дані зникнуть.

Обов’язково попередьте ваші контакти через інші канали зв’язку.

Як захиститися

Нікому не повідомляйте код входу й не вводьте його за посиланнями. Для вступу до чату він не потрібен. Перевіряйте інформацію про закриття групи через адміністраторів іншими каналами, регулярно дивіться активні сеанси, ввімкніть код блокування й оновлюйте застосунок. Telegram ніколи не просить код через ботів чи адміністраторів, тож кожен, хто його вимагає, – шахрай.

Двоетапна перевірка захищає лише вхід, а не саму сесію, яку можуть перехопити.

Варто також вимкнути автозавантаження файлів через обидва види інтернет-підключення, а на комп’ютері пам’ятати, що папку Telegram можна скопіювати на інший пристрій.

