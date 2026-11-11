Південноукраїнськ став місцем проведення форуму громад міст-супутників вітчизняних атомних електростанцій. Захід відбувся вперше і об’єднав фахівців, що працюють у сферах освіти, культури та енергетики. Конференція є спільною ініціативою Південноукраїнської міської ради, військової адміністрації та Південноукраїнської АЕС.

Метою нового об’єднання є побудова партнерських зв’язків між органами самоврядування, громадами та атомними станціями у сферах освіти й культури, а також налагодження співпраці між містами.

До роботи долучилися очільники міської адміністрації та Південноукраїнського енергокомплексу. Вони відзначили надзвичайну важливість події, адже освіта та культура є напрямами, які формують українську націю та зміцнюють національну стійкість.

«Усі ми працюємо задля однієї мети – забезпечення гідного рівня життя містян. Наша атомна станція, яка є містоутворювальним підприємством, завжди допомагає Південноукраїнську в усіх його починаннях. Я радію тому, що у нас є порозуміння і ми можемо працювати разом. Нинішній захід дає можливість обмінятися досвідом, адже на кожному майданчику свої особливості, різні погляди на ті чи інші речі. Таке спілкування – це яскравий приклад синергії, де один плюс один дорівнює трьом», – зазначив генеральний директор Південноукраїнської АЕС Вячеслав Стоянов.

«У Південноукраїнську я лише три місяці, але вже бачу величезний потенціал цього міста. Вважаю, що такі міста, як Вараш, Південноукраїнськ, Нетішин, мають бути драйверами всіх інших громад нашої країни. Вони мають вести Україну до Європейського Союзу і повинні стати прикладом. Упевнений, що такі заходи, як наш нинішній форум, також сприятимуть цьому», – наголосив голова Південноукраїнської військової адміністрації Іван Кухта.

У центрі уваги учасників форуму – розвиток освіти, доступність культури, роль молоді в житті громад та успішні практики співпраці з атомними електростанціями. Під час трьох панельних дискусій представники міст обговорили спільні виклики та поділилися досвідом їх подолання.

Головним результатом форуму стало підписання Меморандуму про співпрацю, який передбачає обмін найкращими практиками та створення постійного майданчика для взаємодії між містами-супутниками АЕС.

Ірина Павлова

Фото: Ольга Михайлова

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