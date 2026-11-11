Вчора, 10 листопада, білоруський диктатор Олександр Лукашенко терміново вилетів до російського диктатора – на переговори. Це термінове спілкування співпало з переговорами в Абу-Дабі між Україною, РФ та США. Там нічого цікавого поки ще не відбулося і навряд чи відбудеться, але показовим є зізнання президента України Володимир Зеленського. Він в Данії, відповідаючи на запитання про ці переговори, сказав, що російська сторона дійсно думає, що захопила на Донбасі території, які контролюються ЗСУ. Найбільше здивувало Зеленського те, що у цьому переконані військові і розвідники РФ, які беруть участь у переговорах, а найбільше порадувало його те, що американська сторона стала на український бік в оцінці ситуації на фронті. От на цьому фоні Лукашенко полетив вчора до Путіна.

Їхні переговори тривали 3,5 години. У виступі перед пресою Лукашенко сказав, що між ним і Путіним “практично немає розбіжностей на сьогодні”, в цей час вираз обличчя очільника Кремля давав привід у цьому сумніватися.

Лукашенко також подякував Путіну за зброю.

«Что касается безопасности. Я благодарю вас за то, что вы держите слово. Все, что вы пообещали Беларуси в плане безопасности, мы освоили, все виды вооружений. Весь мир видит опыт конфликта в Украине, мы так же внимательно изучаем.

Сформировали боевые подразделения от народного ополчения до Вооруженных Сил, проводим регулярные проверки. Вы это видите».

Це дуже цікава фраза – оце “ви ето відітє”. Про що насправді більше 3 годин говорили диктатори, можемо тільки гадати.

Але звертає на себе увагу те, що після повернення з Москви Лукашенко став більш миролюбним до Польщі. Сьогодні Польща святкує День незалежності, і Лукашенко видав привітання польському народу з цього приводу, в якому запропонував поновити діалог і поліпшити двосторонні відносини, відмовитися від конфронтації та взаємних звинувачень.

“Упевнений, що через обмін заборонами й санкціями, огорожі й стіни подолати ці обставини неможливо. У нас різні позиції щодо низки проблем – так було й буде. Питання в тому, чи зможемо ми ставитися до цієї ситуації з розумінням і налаштованістю на діалог, без конфронтації та звинувачень”, – заявив Лукашенко.

“Ми твердо впевнені: на образі сусіда свого щастя не побудувати. Лише через відновлення справжньої поваги й довіри можна впоратися з будь-якими труднощами, повернутися до конструктивного розвитку комунікації, відродити успішну співпрацю заради нашої спільної користі й майбутнього нащадків”, – додав білоруський лідер.

Тож це привітання можна читати по-різному – від “давайте миритися” до “а ми пропонували мир, але вони самі не захотіли відмовитися від першопричин конфликту”.