Британська поліція заарештувала солдата армії США за підозрою в участі в російській шпигунській операції у справі, в якій брали участь як британська, так і американська влада.

Про це пише Bloomberg.

41-річного чоловіка було заарештовано поблизу Глостера у вівторок, і справа про національну безпеку пов’язана з звинуваченнями, пов’язаними з Росією, йдеться у заяві Столичної поліції. Жодних інших подробиць не надано.

«Цей важливий арешт пов’язаний зі звинуваченнями у шпигунстві, що викликає першочергове занепокоєння у Сполучених Штатах та наших союзників», – заявив директор ФБР Каш Патель у спільній заяві. «Це ФБР не толерує нікого, хто порушує свою присягу Сполученим Штатам і чиї дії загрожують нашій національній безпеці та безпеці наших партнерів».

У тій самій заяві бригадний генерал Шон Стінчон з Командування контррозвідки армії США заявив, що «ймовірна поведінка старшого солдата, якому довірили конфіденційну інформацію, є нагадуванням про те, що внутрішні загрози є реальними та постійними».

Арешт відбувається на тлі того, що західні уряди все частіше наголошують на загрозі російського шпигунства та саботажу, оскільки Володимир Путін прагне залякати та підірвати держави, що підтримують Україну. Так звані російські гібридні атаки по всій Європі в останні роки включали кіберсаботаж, грубі бомбові вибухи з використанням посилок та підпали, оскільки війна в Україні затягнулася.

В окремій справі у Великій Британії на початку цього року чоловіка звинуватили у наданні російському розвідувальному підрозділу інформації про місця виробництва дронів в Англії та підготовці до вчинення саботажу.

31-річного Джошуа Кемміджа звинуватили у сприянні Добровольчому корпусу ГРУ, групі, контрольованій російською військовою розвідкою. Він надіслав скріншоти з адресами чотирьох місць виробництва дронів у Свіндоні, на південному заході Англії, та добровільно зголосився вчинити саботаж, заявили британські прокурори у вересні.

Останні звинувачення щодо солдата армії США з’явилися після періоду інтенсивних інтриг щодо британсько-американських військових операцій у Великій Британії.

Це сталося після того, як було зірвано пов’язану з Іраном терористичну змову на авіабазі Королівських ВПС Фейрфорд — британському об’єкті, який використовують Військово-повітряні сили США; унаслідок цього США вирішили перемістити свої бомбардувальники з цієї бази.

У вівторок США евакуювали літаки з другої британської військової бази у відповідь на триваючі загрози з боку Ірану.