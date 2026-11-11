На початку жовтня 2026 року група невідомих чоловіків у чорному одязі, один із яких представився співробітником правоохоронного органу, перешкоджала спілкуванню та відеозйомці журналістів «Слідства.Інфо», коли вони намагалися поговорити з директором ДБР Олексієм Сухачовим про 143 об’єкти нерухомості його брата.

Нагадаємо, 17 липня вісім українських видань у межах «Ініціативи 143» спільно опублікували розслідування «Квартири за ціною смартфона». Це сталося після заборони оприлюднення матеріалу, яку виніс суддя Печерського суду Сергій Вовк. Згодом, 23 вересня, Київський апеляційний суд скасував цю ухвалу.

Тож виникло цілком логічне питання – хто ці люди, які охороняють директора ДБР від журналістів.

Тимчасова виконувачка обов’язків начальника відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань Євгенія Кравцова на шести сторінках обґрунтувала, чому в ДБР не можуть відповісти, хто охороняв Олексія Сухачова на спортивному майданчику під час тренування.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на відповідь на запит агенції.

У правоохоронному органі зазначили, що «директор ДБР послугами охорони не користується», водночас у складі Державного бюро розслідувань «діє спеціальний підрозділ фізичного захисту, що має право застосовувати вогнепальну зброю і заходи фізичного впливу».

Кравцова також повідомила, що надання інформації щодо охорони Олексія Сухачова «може становити пряму загрозу життю та здоров’ю окремих працівників ДБР у зв’язку з високою ймовірністю вчинення стосовно них кримінальних правопорушень». І додатково наголосила, що «обмеження журналістам доступу до інформації відповідає інтересам працівників ДБР, а також інтересу держави в частині запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням».

У бюро назвали хибним твердження, що Олексій Сухачов тренувався на спортивному майданчику у позаробочий час, хоча сам очільник ДБР під час зустрічі з журналістами зазначив: «зараз ще не робочий час, я прийшов позайматися спортом, а ви мені зруйнували все тренування».