Федеральна служба безпеки росії заявила про затримання двох «агентів польських спецслужб» за збір інформації про військові об’єкти в Калінінградській області росії. У Польщі повідомлення назвали провокаціями й дезінформацією.

Про це пишуть Reuters, RFM24 та російський «Интерфакс», передає Громадське.

Агентство «Интерфакс» повідомило, що «ФСБ викрила польську розвідувальну мережу в Калінінградській області у зв’язку зі справою про шпигунство». У росії стверджують, що вони «збирали та передавали інформацію про особовий склад та об’єкти Міністерства оборони росії, а також інформацію про соціально-економічну ситуацію в Калінінградській області та міграційну та соціальну політику в регіоні»

Слідче управління ФСБ у Калінінградській області порушило кримінальну справу проти цих людей за статтею 276 — «шпигунство» — Кримінального кодексу рф. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також сімом громадянам Польщі видали попередження та заборонено в’їзд до росії через контакти з польськими службами безпеки.

Прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Яцека Добжинського припустив, що такі повідомлення сьогодні, 11 листопада, у День Незалежності, не є випадковістю.

«Як речник міністра-координатора спецслужб, я не коментую матеріали, розміщені в інтернеті російськими службами. У День національної Незалежності я розглядаю їх як чергову провокацію та дезінформацію», — написав він.