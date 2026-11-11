Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що станом на 01.11.2026 за даними аналітичної звітності ДПС у контролюючих органах Миколаївської області на податковому обліку перебуває 107,6 тисячі платників податків, у тому числі 52,7 тисячі юридичних осіб та 54,9 тисячі фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП). Це на 2567 платників більше порівняно з початком року.

За січень – жовтень 2026 року у податкових інспекціях області взято на податковий облік новозареєстрованих 7536 суб’єктів господарської діяльності, з них 663 юридичних осіб та 6873 ФОП. У свою чергу, припинено діяльність 4991 суб’єкта господарювання, з них 345 юридичних осіб та 4646 ФОП.

Усього, станом на 01 листопада 2026 року по Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зареєстровано 1,1 мільйон фізичних осіб. Крім того, 2543 фізичні особи зареєстровано в Окремому реєстрі ДРФО.

Головне управління ДПС у Миколаївській області вкотре наголошує, що державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення.

Нагадуємо платникам податків та громадянам про необхідність реєстрації суб’єктами господарювання у випадку здійснення системної господарської діяльності з продажу товарів (надання послуг).

Дякуємо платникам за сумлінне виконання своїх конституційних обов’язків!