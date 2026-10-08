Інженер-програміст служби інформаційних технологій філії «ВП ПАЕС» Богдан

Лаковський посів перше місце у напрямі «Кібербезпека» міжнародного конкурсу

Melville Sikorsky Challenge Accelerator.

Фінал конкурсу відбувся у Львові та об’єднав кілька десятків українських

технологічних команд. Учасники презентували міжнародному журі свої розробки у трьох

напрямах: штучний інтелект, кібербезпека та захист водних ресурсів. Для переможця

кожного напряму передбачено грошову винагороду в розмірі $5000. Конкурс також дав

командам можливість презентувати свої проєкти міжнародним експертам і потенційним

інвесторам.

Південноукраїнську АЕС представляли троє працівників СІТ: двоє – у напрямі

кібербезпеки, один – штучного інтелекту. Конкуренція була великою. Більш як 70% заявок

відсіяли ще на попередньому етапі відбору.

Богдан Лаковський презентував журі платформу для автоматизованого тестування

вебзастосунків на вразливості з використанням локальних великих мовних моделей (LLM).

Особливість запропонованого рішення, на відміну від існуючих автоматизованих

інструментів, полягає у здатності платформи аналізувати бізнес-логіку та контекст

вебзастосунків.

«Для ПАЕС ця розробка може бути корисною насамперед для автоматизованого

тестування вебзастосунків на вразливості. Перспективним напрямом є також аналіз

програмного коду безпосередньо під час розробки, що дасть змогу виявляти помилки та

потенційні вразливості ще на ранніх етапах. Надалі таке рішення може бути затребуваним

не лише на нашому підприємстві, а й в інших галузях», – зазначає Богдан Лаковський.

Наразі проєкт перебуває на етапі розробки та потребує подальшого вдосконалення й

тестування. Богдан Лаковський разом із колегами планує продовжити роботу над

платформою. Представники міжнародного журі вже зацікавилися проєктом і висловили

готовність до подальшої співпраці після отримання практичних результатів.

Анастасія Чабанюк

Фото: Ольга Михайлова.

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