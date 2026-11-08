Акція під назвою «Кривавому зерну – НІ!» відбулася в суботу, 7 листопада, у латвійському місті Єкабпілс. Там сотні людей вийшли на акцію протесту проти транзиту російського зерна через країну. З протестувальниками зустрівся прем’єр-міністр Андріс Кулбергс, який заявив, що уряд планує підготувати законопроєкт, аби зупинити ці перевезення.

Про це пише RFI Українською з посиланням на латвійський суспільний мовник LSM.

На протест у латвійському Єкабпілсі зібралися кілька сотень людей, хоча організатори розраховували приблизно на 2000 учасників. Учасники мітингу приїхали автомобілями та тракторами, на заході були прапори Латвії, України та Естонії. Учасники тримали українські прапори, а також плакати з написами «Припинімо торгувати з агресором» та «Кривавому зерну – НІ!».

На акцію також прибув прем’єр-міністр Андріс Кулбергс. Однак, коли він піднявся на сцену, протестувальники зустріли його свистом і вигуками «зніміть рейки».

Під час виступу глава уряду заявив, що планує подати до Сейму законопроєкт, який дозволить зупинити транзит російського зерна через заборону укладати нові контракти. За його словами, наступного тижня документ мають узгодити між міністерствами.

«Транзит потрібно зупинити. Ми не повинні підживлювати російську військову машину та давати гроші на знищення українців», – наголосив Кулбергс.

Водночас прем’єр визнав, що швидкого рішення поки не вдалося знайти. Він вважає, що заборону потрібно запроваджувати спільно з Європейським Союзом. Кулбергс також попередив про можливі судові позови та фінансові витрати для Латвії в разі одностороннього припинення транзиту.

Окремо глава уряду повідомив, що наступного тижня мають надійти перші зразки зернових вантажів, їх перевірять, аби дізнатися, чи не походить зерно з окупованих Росією українських територій. Перевезення краденого зерна транзитом заборонене.

Фото: © Dāvids Freidenfelds / Latvijas Televīzija

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